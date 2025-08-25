Cesantearon a un empleado de la Secretaría de Trabajo por abandono de servicio

A través del Decreto N° 511, publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, el Gobierno de Salta resolvió aplicar la sanción de cesantía al agente G.V.C.R, quien se desempeñaba en planta permanente en la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo.

La medida se adoptó luego de que se comprobara que el trabajador incurrió en abandono de servicio sin causa justificada, lo que constituye una falta grave según lo establecido en el Estatuto del Empleado Público (Ley N° 5546) y el Decreto N° 4118/1997.

El dictamen de la Subsecretaría de Personal recomendó la cesantía sin sumario previo, en línea con lo que prevé la normativa vigente. Asimismo, la Fiscalía de Estado, mediante Dictamen N° 199/2025, avaló la decisión considerando que el procedimiento se desarrolló con estricto cumplimiento de las garantías constitucionales y del derecho de defensa del agente.

En los fundamentos, el decreto sostiene que la responsabilidad administrativa se activa cuando un funcionario público incumple con las obligaciones propias de su cargo, habilitando al Estado a ejercer su poder disciplinario. En este caso, se concluyó que el agente no cumplió en tiempo y forma con sus deberes, lo que derivó en la sanción máxima.