Feriado en el Poder Judicial, este viernes no habrá atención por el Día del Abogado

Sociedad28/08/2025
La Corte de Justicia de Salta informó que este viernes 29 de agosto será día inhábil en el Poder Judicial con motivo de la celebración del Día del Abogado.

El feriado judicial del 29 de agosto de cada año fue instituido en 1967 mediante la acordada 3618 y alcanza a todos los tribunales, juzgados, fiscalías, defensorías y demás dependencias judiciales de la provincia.

