Reunión entre la Defensoría General y las nuevas autoridades del Colegio de Abogados de Salta

El Defensor General de la Provincia y presidente del Colegio de Gobierno de la Magistratura, Dr. Martín Diez Villa, junto a la Secretaria de Actuación, Dra. María José Otamendi, mantuvieron un encuentro institucional con las nuevas autoridades del Colegio de Abogados de Salta, en el marco de la presentación formal de la nueva conducción del organismo y de los lineamientos que orientarán su gestión.

En representación del Colegio participaron su presidenta, María Trinidad Arias, y los miembros de la comisión directiva Alejandra Heredia, Julia Quipildor y Sebastián Ramayo, quienes presentaron los ejes de trabajo y objetivos de la gestión que recientemente asumieron.

Durante la reunión se dialogó sobre la posibilidad de articular acciones conjuntas en materia de capacitación, tanto para los profesionales de la matrícula como para quienes integran el Ministerio Público. En ese marco, se transmitieron además propuestas e inquietudes que serán canalizadas a través de la Escuela del Ministerio Público, con el fin de fortalecer la formación continua y ampliar la oferta académica.

El encuentro permitió también conocer el estado de situación del Colegio y coincidió en la necesidad de aunar esfuerzos institucionales orientados a la actualización profesional, la especialización y la mejora permanente del servicio de justicia en beneficio de la comunidad.