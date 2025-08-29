Multas más duras por tirar basura: “El objetivo es lograr una ciudad mucho más limpia”

El secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad, Martín Miranda, advirtió en Sin Vueltas, que el municipio avanza con un proyecto de ordenanza que endurecerá las sanciones contra quienes contaminen la ciudad arrojando basura en la vía pública, baldíos o canales. Entre las medidas se contempla la duplicación de multas, que podrían superar los 2 millones de pesos, y el secuestro de vehículos utilizados para trasladar residuos.

“Realmente parece que muchos vecinos todavía no entienden. Hay gran parte de la ciudadanía que se acopló a esta nueva forma de cuidar la ciudad y de colaborar mitad municipio, mitad vecinos en conjunto, pero hay otros que no quieren sumarse. Para ellos vamos a aplicar sanciones más duras. A pesar de todas las campañas de educación ambiental y concientización que hacemos, todavía queda un remanente que no hay que aflojar”, señaló Miranda.

“Hemos llegado a ver el mismo vehículo tirando basura en el mismo lugar"

El funcionario explicó que el municipio ya logró avances con operativos de limpieza y multas, aunque en algunos casos se detectó que los mismos infractores reincidían. “Hemos llegado a ver el mismo vehículo tirando basura en el mismo lugar. Por eso, esta ordenanza prevé que podamos secuestrar camionetas o autos usados para estas infracciones. Ya lo hicimos con empresas de logística de residuos: se secuestraron camiones porque se trata de una actividad comercial. Ahora también avanzaremos con vecinos comunes”, indicó.

Miranda resaltó que el esquema de sanciones apunta a desalentar la contaminación. “La idea es que la gente diga: ‘No me conviene, porque encima me voy a quedar sin el vehículo’. Es muy parecido a lo que pasa con las infracciones de tránsito”, explicó.

Además, recordó que el municipio ya aplica la herramienta de “referéndum” en terrenos baldíos: si el propietario no limpia, la Municipalidad ingresa, realiza el servicio y cobra el costo, que puede salir hasta tres veces más caro. “Esto dio muy buenos resultados en barrios como Grand Bourg, Tres Cerritos, Estación Alvarado y muchas zonas de la periferia”, aseguró.

Finalmente, el secretario advirtió sobre la gravedad de arrojar basura en los canales de desagüe pluvial. “Ahí las multas son mucho más caras porque se obstruye el circuito del agua en época de lluvias, lo que puede generar inundaciones. Con la nueva ordenanza vamos a pasar de multas de 1.500.000 a superiores a 2.000.000 de pesos, además del secuestro de vehículos”, concluyó.