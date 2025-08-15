Incendio en Ampliación 20 de Junio: “Estamos trabajando en el lugar"

El incendio en B° Ampliación 20 de Junio continúa requiriendo del trabajo de Bomberos Voluntario y de la provincia de Salta, en coordinación con la Municipalidad capitalina.

Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos, informó que al ser el lugar un relleno irregular hay material inflamable, lo cual provoca que a 4 metros por debajo del suelo todavía persista el fuego.

En diálogo con Multivisión, comentó que se encuentran trabajando desde Protección Ciudadana en responder con los ataques rápidos del incendio que se puedan en generar en los dos focos que hay tanto en donde estaban las viviendas como del lado oeste donde hay rellenos irregulares.

“El fuego esta prendido metros debajo de la tierra porque el relleno que se hizo es de materiales que se pueden prender”.

Explicó que operar las máquinas sobre la tierra puede provocar la oxigenación del fuego, por lo que se debe esperar y seguir trabajando en el lugar atentos a donde va corriendo el fuego: “A 3 metros debajo es muy difícil saber por dónde va corriendo, ayer se prendió de nuevo en la superficie, estamos trabajando en el lugar, están los ataques rápidos, estamos llegando en tiempo y forma desde la Municipalidad”.

Quien se mantiene en contacto permanentemente con las familias afectadas, es la Secretaría de Desarrollo social, además que se encuentran trabajando desde el CIC en su contención.

“Estamos trabajando en todos los focos de incendios que se nos van presentando, no hemos abandonado este lugar, yo estuve ayer a la tarde y hoy voy a volver, el clima nos ayuda, la lluvia del otro día también” comentó Carral.

Dio a conocer que la Municipalidad responde a muchos llamados de incendio diariamente, por lo que es una ciudad tan grande como Salta, deben trabajar con presencia en distintos puntos, como B° 14 de mayo y el límite con Cerrillos afectando más de 4 hectáreas.