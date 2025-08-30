Nuevo video del enfrentamiento: Confirman que un adolescente de 16 años fue baleado anoche

Un grave hecho de violencia conmociona a los vecinos del barrio Atocha. Un adolescente de 16 años se encuentra internado en el Hospital San Bernardo luego de recibir un disparo en el estómago durante un violento enfrentamiento registrado en la noche del viernes.

De acuerdo con testigos, todo ocurrió a la salida de una fiesta en el barrio, cuando el joven salió por un momento de la vivienda donde se desarrollaba el evento. En ese instante fue abordado por un grupo de personas que le exigió la gorra y el celular. Al resistirse al robo, uno de los agresores le disparó.

Amigos del adolescente, oriundos del barrio Nueva Esperanza, presenciaron la escena e intentaron defenderlo, lo que derivó en una feroz pelea que se extendió por varios minutos y que dejó, además, daños en viviendas y vehículos de la zona.

El menor, cuyo estado es delicado, permanece bajo atención médica y lucha por su vida. Vecinos y familiares exigen mayor presencia policial en el sector, que en los últimos meses ha sido escenario de reiterados episodios de violencia, reavivando el reclamo por más seguridad.