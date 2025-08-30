Cómo busca el Gobierno mantener estable el dólar en plena campaña electoral

Con regulaciones directas y operatorias que buscan forzar la dirección del mercado, el Gobierno logró cerrar agosto con una baja en el precio del dólar por primera vez en la gestión Milei. Tanto el equipo económico como el mercado esperan que las normativas se puedan descomprimir tras las elecciones de octubre.

El objetivo oficial es mantener acotada la volatilidad cambiaria hasta ese entonces y evitar que un salto del dólar se traslade a los precios. En el Ejecutivo entienden que electorado valorará en las urnas haber quebrado la inercia inflacionaria.

Por eso, antes de la contienda electoral el Ministerio de Economía y el Banco Central (BCRA) tomaron decisiones que buscaron dejar en claro que el Gobierno va a sostener la tasas altas en pesos para desalentar la dolarización de carteras.

En el plano monetario, el BCRA definió tres subas de encajes en las últimas semanas. De esta manera aumentó por encima del 50% la porción de los depósitos que deben inmovilizar los bancos en las cuentas que tienen en la autoridad monetaria. Además, cambió la composición de esa exigencia entre la parte que se cumple con efectivo y la que se puede integrar con títulos públicos.

Con respecto a este último punto, el BCRA aumentó la porción que los bancos pueden integrar con bonos, siempre que los hayan comprado en la licitación primaria y tengan vencimiento a 60 días o más. De esta manera, la autoridad monetaria ayudó al Tesoro a estirar sus compromisos en la última licitación de deuda, para ubicarlos más allá de las elecciones.

"Los manejos del Banco Central continúan siendo discrecionales, pero parecen haber encontrado en la regulación de encajes el herramental para manejar la liquidez del mercado. Este 'apretón monetario' es tal que los porcentajes se ubicaron en los niveles más altos desde enero de 1993?, resaltó un informe de GMA Capital.

Ventanilla de liquidez

En el mismo sentido de aliviar el perfil de vencimientos del Tesoro, la entidad que conduce Santiago Bausili habilitó a mediados de agosto una "ventanilla de liquidez" en la que los bancos podrán tomar pesos mediante pases activos a 24 horas. Se trata de una herramienta que se había desactivado a fines de abril, tras la salida del cepo.

Para eso, tendrán que dejar como garantía títulos públicos comprados en la licitación primaria -es decir, directamente al Tesoro- con un vencimiento superior a los 60 días.

El equipo económico definió que la tasa de interés será la variable que lo ayudará a controlar el apetito dolarizador. Por eso, hizo un fuerte apretón monetario en el que buscó retirar cualquier excedente de pesos tras el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI). La suba de los encajes fue una de las herramientas que usó para cumplir con ese objetivo.

Con menos pesos disponibles y mayores exigencias de encajes, los bancos salieron a buscar fondos en todos los mercados posibles. Eso llevó a un aumento de las tasas en pesos. Por caso, los plazos fijos llegaron a pagar esta semana más de 50%.

En las licitaciones del Tesoro, la Secretaría de Finanzas también convalidó rendimientos en alza. "Esta semana, las Lecaps (letras capitalizables) se colocaron en promedio a 4,3% Tasa Efectiva Mensual (TEM), cuando en los primeros meses tras la salida del cepo y hasta el desarme de las LEFI lo hacían en torno a 2,5/2,6% TEM", puntualizó GMA Capital.

Intervención en dólar futuro

Aunque los datos oficiales se conocerán a fin de mes, los operadores del mercado aseguran que el BCRA intervino con ventas dedólar futuro en agosto. El objetivo es contener las expectativas de devaluación de corto plazo e impulsar la inversión en instrumentos en pesos.