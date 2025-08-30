Charly García fue visto en el asiento de atrás de un taxi antiguo y generó furor en redes

Charly García se encuentra alejado de los escenarios y la vida pública, por lo que cada vez que sus fans lo encuentran en la calle se produce un verdadero suceso. Horas atrás se viralizaron imágenes del músico en lo que parecía ser un rodaje.

Recientemente, el compositor de "Demoliendo hoteles" asistió al acto en la UBA en el que fue condecorado con el Doctorado Honoris Causa en reconocimiento de su gran aporte a la cultura argentina.

Ahora, algunos transeúntes de Capital Federal lo captaron con sus celulares mientras él iba a bordo de un taxi antiguo en el asiento de atrás. Además, en la situación se lo vio rodeado de un equipo y cámaras de cine.

Si bien no se conoce información precisa al respecto, las imágenes lo mostraban en lo que parecía ser una situación de rodaje. En uno de los videos que circularon en redes sociales, se puede ver cómo el bicolor le saca la lengua a la persona que lo filma. Luego, fue asistido para subir a la silla de ruedas que utiliza desde hace tiempo.

Recordamos que García tuvo diversas participaciones en cine no solo como compositor sino también como actor en Lo que vendrá (1988) y Pubis angelical (1982).