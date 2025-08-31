231 años de Orán: Con un mensaje de unidad, Lara Gros celebró junto a los vecinos el aniversario fundacional

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán celebró este 31 de agosto su 231° aniversario con emotivos actos fundacionales y patronales que reunieron a autoridades, instituciones y vecinos, en una jornada marcada por el orgullo, la tradición y la visión de futuro.

El acto central, encabezado por el intendente Baltasar Lara Gros, contó con la presencia del senador nacional Sergio Leavy, el senador provincial Juan Cruz Curá, los diputados provinciales David Taranto, Gloria Seco, Carolina Ceaglio y Patricia Hucena, además del gabinete municipal, el presidente del Concejo Deliberante, Carlos Suárez, intendentes de localidades vecinas, representantes de fuerzas de seguridad y autoridades educativas y religiosas.

En el marco de la ceremonia, el intendente y el secretario de Gobierno, Daniel García Ruiz, recibieron presentes por parte del jefe del Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional, comandante principal Marcelo Rafael Szellect, en reconocimiento al trabajo conjunto. También la Banda Municipal de Música hizo entrega de batutas artesanales a Lara Gros y a la coordinadora de Ceremonial y Protocolo, Norma Politti.

En su discurso, Lara Gros destacó el compromiso y la identidad de los oranenses:

“Queridos vecinos, bienvenidos a los festejos protocolares del nuevo aniversario de nuestra querida ciudad. La ciudad de gente trabajadora y familias de bien”.

Además, subrayó los logros de la gestión en áreas como educación, obra pública, inclusión, infraestructura deportiva, seguridad e institucionalidad, apostando a una Orán “más moderna, inclusiva y ordenada”.

El cierre del acto estuvo marcado por el tradicional desfile cívico-militar, que convocó a cientos de instituciones y vecinos, reafirmando el espíritu de unidad y el crecimiento de la ciudad.