Santa Victoria Oeste ya camina hacia el Milagro: Recorrerán más de 500 kilómetros a pie

Con emoción y esperanza, más de 60 fieles de Santa Victoria Oeste partieron este lunes 1 de septiembre hacia la Catedral Basílica de Salta en lo que se considera la peregrinación más larga del país.

Serán 14 días a pie y más de 500 kilómetros de recorrido hasta llegar, el 15 de septiembre, al encuentro con el Señor y la Virgen del Milagro.

La partida estuvo precedida por el triduo de despedida en la parroquia Santiago Apóstol y una cena comunitaria en la que la fe, los abrazos y las promesas marcaron el pulso de una de las tradiciones religiosas más profundas de los salteños.

El padre Adrián Salas, párroco de la comunidad, en El Tribuno, advirtió sobre la exigencia del recorrido, en especial en los primeros cuatro días entre cerros: “Salimos mañana a las 8. Se suman personas de Salta y de otras provincias, pero siempre cuidamos que todos estén en condiciones de caminar”.

Con las andas listas, mochilas cargadas y el corazón lleno de devoción, los peregrinos de Santa Victoria Oeste emprenden el viaje que cada año renueva el pacto de fidelidad: “Señor, nosotros somos tuyos y Tú eres nuestro”.