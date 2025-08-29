Callejeritos buscan "un hogar de tránsito" por el Milagro, ¿te sumás?

El Milagro ya se palpita en Salta, por lo que distintas organizaciones que resguardan a los animalitos sin hogar empezaron a hacer campaña para conseguirles un espacio libre de la multitud que congrega esta festividad y tengan así resguardo.

Fernanda, es miembro de Callejeritos, quienes se encargan de buscar estos refugios de tránsito, quien comentó que hay alrededor de 20 perros en situación de calle en alrededores del casco histórico.

“Hay perros en la Plaza 9 de Julio, en la Usina, en la Policía y en Plaza Belgrano” comentó al móvil de CNN Radio Salta, si bien algunos ya cuentan con un hogar faltaría para Axel, Linda, Terri, Rubio y Estrellita.

Esta movida surge a partir de la alteración que provoca en los canes el ruido, la multitud y los elementos de percusión que se escuchan, sobre todo porque la mayoría son animales de edad avanzada.

Esta asistencia sería por 10 días, desde el 6 de septiembre al 16 del mismo mes una vez finalizada la festividad religiosa.

Reconoció también a distintos organismos que le brindan contención en el día a día: “Agradezco a Espacios Públicos porque duermen ahí, tienen su colchón” además que en el lugar cuentan con su alimento.

Recordó que estos perritos se encuentran también en adopción y llamó a quienes quieran brindarle un hogar permanente a hacer este acto de amor.

Fernanda hizo hincapié en la situación que viven los callejeritos cuando acompañan a personas en situación de calle, destacando que no es un buen ambiente para ellos: “Andan con los chicos en situación de calle, pero no es bueno porque también sufren a veces, las adicciones de ellos, le pegan, los maltratan”.

Para poder brindarle un espacio de tránsito a estos canes o colaborar con alimento o donaciones, pueden hacerlo en calle Alvarado 436 frente a la Escuela Sarmiento los martes y jueves de 11 a 18 hs.

Perros peregrinos

Fernanda mencionó también una problemática que buscan frenar o disminuir que es la llegada de perros durante el Milagro, algo que desde los refugios y grupos buscan hacerlo: “Si bien se va mermando un poco gracias a la colaboración del refugio, a veces no da abasto porque vienen de muchos lados”.

“Pedimos a la gente que no traigan a los perros o que los identifiquen y los lleven” finalizó.