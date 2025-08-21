¡Buen viaje! Desde Perú, partió la 1° peregrinación del Callao rumbo al Milagro

El corazón de los salteños siente el palpitar con la emoción propia que significa haber comenzado un nuevo tiempo de fe pues, luego de la entronización, ya se transita el camino hacia las fiestas del Milagro, con la 333° procesión con los patronos tutelares de Salta.

En ese contexto, desde todos los rincones de la provincia, las peregrinaciones se alistan a semanas de comenzar sus travesías. Pero con el Milagro trascendiendo fronteras, fue en las últimas horas que partió desde Perú la primera peregrinación del Callao, la cual recreará el viaje que hizo la imagen del Cristo Crucificado en 1592 hasta Salta.

El grupo, compuesto por 20 fieles, partió este 19 de agosto para recorrer más de 2.000 kilómetros a pie y en bicicleta, en una travesía que busca renovar el pacto de fe con los santos patronos tutelares de la provincia, el próximo 15 de septiembre.

Una de las organizadoras de la travesía, Mariam Bidondo, explicó al medio Cadena 3 la relevancia del recorrido: "Las imágenes estaban destinadas a Salta, pero tras un naufragio encallaron en Lima. Desde allí, se trajo la del Señor a Salta y la de la Virgen a Córdoba. Ahora, uniendo el Puerto del Callao con la Catedral, renovamos ese vínculo histórico y espiritual", afirmó.

El grupo tiene previsto completar el recorrido en 32 días, atravesando Perú, Bolivia y Argentina. Los peregrinos caminarán y pedalearán entre 100 y 160 kilómetros diarios, ingresando a nuestro país por La Quiaca. Antes, pasarán por Villazón, Oruro, Uyuni y Tupiza.

La peregrinación no solo es un desafío físico, sino una demostración de fe y gratitud. Bidondo relató su motivación personal para unirse a la travesía: "A los 21 años, rezando de rodillas en la Catedral, pedí a la Virgen del Milagro ser madre. Hoy, mi hija tiene 33 años. Esta caminata es mi renovación de pacto de fidelidad y gratitud hacia los patronos de Salta".

El arribo a la Catedral Basílica está programado para el viernes 12 de septiembre a las 16 horas. En ese momento, la peregrinación no solo marcará el final de una extenuante travesía, sino que también escribirá una nueva página en la historia del Milagro, uniendo dos pueblos y reafirmando una devoción que trasciende fronteras.