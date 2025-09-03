En medio del escándalo, buscan saber si Salta hizo compras a la droguería Suizo-Argentina

El escándalo nacional por presuntos pedidos de coimas en contrataciones entre Nación y la droguería Suizo-Argentina tiene su réplica en Salta, pues el candidato a senador nacional por el Frente de Izquierda, Claudio Del Plá, le solicitó un informe al Ministerio de Salud, respecto a si la provincia realizó operaciones comerciales con la firma y bajo qué condiciones.

El pedido de informe fue presentado el pasado martes y busca que el Ministerio de Salud provincial aclare si ha mantenido relaciones comerciales con la droguería que se encuentra en el centro de la polémica, con la investigación judicial por presuntos sobornos y sobreprecios en licitaciones públicas del Ministerio de Salud de la Nación que ha puesto en la mira a esta compañía por presuntos contratos millonarios.

En diálogo con InformateSalta Del Plá explicó que el pedido tiene como fin garantizar el acceso a la información pública. "El martes pasado hice un pedido en defensa del acceso a la información pública, al ministro de Salud, donde en el pedido planteamos que informen a la opinión pública si la provincia hizo compras y en qué montos, en qué elementos, a la droguería Suizo-Argentina", sostuvo.

Del Plá señaló que este tipo de información es de interés para toda la ciudadanía: "El tema obviamente es de mayor interés público, es la droguería que aparece cuestionada, que sus dueños se escapan con dinero y tratando de evadir la justicia, mientras son cuestionados por el pago de coimas", agregó.

El candidato expresó su deseo de que la información se brinde de manera completa y transparente. "Queremos saber si Salta tuvo operaciones y que se informe todo, si se compró o no, bajo qué condiciones, qué se compró… porque da la impresión que en todo el NOA y noroeste, esa droguería fue la gran distribuidora de insumos medicinales, para el PAMI y para los estados provinciales", afirmó.

Del Plá reveló que, si bien el ministro de Salud, Federico Mangione, le comunicó que brindaría la información, hasta el momento no ha recibido una respuesta formal. "El ministro me contestó que sí iba a informar pero aún esperamos respuesta, esto mientras el tema tiene mayor importancia hoy", indicó el candidato.

Para finalizar, Del Plá aseveró datos sobre la logística de la compañía. "Sabemos que la droguería estuvo en Salta hasta el año 2021 y, después de eso, se trasladó a Tucumán, con un régimen de promoción del gobierno tucumano, con reducción de impuestos y demás, con un gran centro de logística para todo el NOA, mientras las otras droguerías se quejaban de un monopolio", concluyó.