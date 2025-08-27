Causa Coimas: Kovalivker tiene una sociedad registrada en Cafayate

La investigación por presunto pedido de coimas que involucra a Karina Milei, hermana del presidente, salpica directamente a Salta. Entre los nombres señalados aparece Jonathan Kovalivker, accionista de la farmacéutica Suizo Argentina, quien figura como socio en una empresa con domicilio en Cafayate.

De acuerdo con el Boletín Oficial de Salta, en diciembre de 2020 Kovalivker constituyó junto a su esposa la firma RS Eventos SRL, registrada en calle Lamadrid, barrio Cooperativa de Cafayate. La sociedad declaró como actividades la compra y venta de vehículos, repuestos, importación y exportación de automotores, además de la organización de eventos.

Kovalivker posee el 21% de Suizo Argentina y está vinculado a 15 compañías. Su nombre también es conocido en el ambiente automovilístico: según informó A24, es piloto de autos Porsche, cuenta con 15 vehículos de esa marca y habría entablado vínculos con figuras del gobierno nacional a través del expresidente Mauricio Macri.

En el marco de la causa, la Justicia dispuso allanamientos y el bloqueo de cajas de seguridad pertenecientes a los hermanos Kovalivker y a exfuncionarios nacionales. Jonathan se presentó en la fiscalía con su celular, pero lo entregó apagado y sin la clave de acceso. “Justo se me apagó el sábado”, justificó.

Mientras tanto, los dispositivos incautados a Federico Spagnuolo, ex titular de ANDIS, ya fueron desbloqueados y podrían aportar información clave al expediente.



