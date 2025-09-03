“Las 7 puertas”: Fernando de San Román abre su mundo interior en un libro que invita a la reflexión

“La vida es como una pieza redonda con siete puertas. Algunas tendrás que abrirlas y mantenerlas siempre abiertas; otras, cerrarlas para siempre y no volver jamás”. Con esta metáfora, escuchada en su juventud de boca de un capataz de estancia y guardada durante décadas en su memoria, Fernando de San Román fijó la piedra angular de un libro que hoy, a sus 81 años, se convierte en legado. Este viernes 5 de septiembre, el autor presentará en la Fundación Salta su primera obra literaria, Las 7 puertas, integrada por catorce cuentos y una oda al árbol.

Más que un acto protocolar, la presentación será, según él mismo confiesa, un encuentro con la gente. Hablar con el autor ya es, de por sí, sentir que uno dialoga con un “libro abierto”: su voz transmite la sabiduría que dan los años, el recorrido que hace por su obra confirma su pasión por el lenguaje y el poder de los relatos.

“Lo que más me importa es poder hablar con quienes asistan. Las presentaciones tienen esa rareza de dirigirse a un público que todavía no ha leído el libro, y sin embargo lo valioso es escuchar qué lecturas, qué enfoques despierta en los otros. Un libro, cuando lo leen mil personas, ya no es uno: son mil libros”, reflexiona con la serenidad de quien mira la vida con la experiencia del tiempo.

San Román, ingeniero y empresario de origen santafesino, llegó a Salta en 1966 movido por el amor: “Me vine enamorado de mi esposa y enamorado de Salta”, recuerda. Desde entonces, los bosques que contempló una y otra vez entre Metán y la capital le enseñaron a leer las estaciones como si fueran páginas vivas.

La vida, con sus paradojas, lo llevó del desmonte con topadoras en su juventud a escribir una oda al árbol en la madurez. "Hemos volteado bosques sin reponer nada. Esa deuda inspiró mi ‘Oda al árbol’, incluida en el libro", comenta y agrega: “Los árboles, los arbustos, la hierba… son los verdaderos gestores de nuestra vida, y yo los miro con infinito amor”, añade. En ese camino, confiesa, su familia fue testigo y maestra. “Mis hijos y mis nietos me ayudaron a reconciliarme con esa historia. Ellos miran el mundo con otros ojos, más atentos a la naturaleza y a la memoria. En parte, este libro también es un puente hacia ellos”.

Cuentos diversos, preguntas universales

Cada relato abre una puerta distinta: el amor, la ancianidad, la soledad, la memoria, la codicia, los misterios de la tierra. En diálogo con InformateSalta, el autor recorre cada una de las piezas que conforman este libro, con un breve adelanto que invita a cualquier lector a sumergirse en su obra.

“Hay un cuento que surgió al ver a un anciano de casi cien años caminar por las calles de Metán. Me impresionó la idea de alguien que, aun vivo, se siente invisible, desconocido por todos. ¿Es la vida un premio o un castigo cuando se llega a esa edad en soledad?”, se interroga el autor.

Otro de los relatos revive la desaparición de los aserraderos del sur provincial, “donde había treinta en los años veinte y hoy no quedan más que cuatro o cinco”. La mirada de San Román combina el pulso del realismo mágico con la crudeza de la memoria histórica.

“He leído mucho a García Márquez y quizá algo de su pincelada me marcó. Pero en el fondo lo que me guía es la necesidad de contar aquello que me obsesiona, lo bello y lo duro de nuestra existencia”.

Un legado familiar y espiritual

La escritura llegó a su vida cuando ya había recorrido un largo tramo. “Empecé a escribir después de los treinta, fue como una explosión de mi espíritu. Tengo sesenta o setenta cuentos en total, y de esos seleccioné estos catorce”. La decisión de publicar, admite, fue en buena medida un impulso de sus afectos: “Mi compañera, insistió en que debía editar este libro. También pensé en mis seis hijos, mis diecisiete nietos y los que vendrán. Algún día, tal vez, un bisnieto encuentre estas páginas y diga: ‘Este era mi tatarabuelo’”.

En esa línea, uno de sus hijos lo animó con un mensaje que el propio autor atesora: “Papá, vos ya cumpliste la misión: sembraste varios árboles, tuviste varios hijos y ahora dejás un libro. Ya está, misión cumplida”.

Para San Román, el acto de escribir se enlaza con la continuidad de la sangre. “Quizás no todos mis nietos me lleguen a conocer en profundidad, pero sé que estas páginas guardan algo de mí. La literatura tiene esa fuerza: la de permitir que una voz se escuche aun cuando el cuerpo ya no está. En el fondo, escribir fue mi manera de abrazar a los que vendrán”.

Una invitación a cruzar puertas

“Para mí, lo que más importa en la vida es el amor”, dice San Román con la calma de quien ha recorrido muchas estaciones. Y ese amor, volcado en su familia, en la naturaleza y ahora en la literatura, se convierte en el hilo invisible que une cada cuento.

Este 5 de septiembre, en la Fundación Salta, abrirá sus “siete puertas” para compartirlas con la comunidad. Será más que una presentación: una invitación a cruzar umbrales simbólicos, a dejarse interpelar por las historias y a descubrir que, como él mismo afirma, “con el conocimiento y con el amor, uno siempre puede salir del pozo”.

Para agendar:

📖 Presentación del libro “Las 7 puertas”

📅 Viernes 5 de septiembre

🕢 19:30 hs

📍 Fundación Salta – General Güemes 434

🎟️ Entrada libre y gratuita