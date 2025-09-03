Mundial de Strearmers: Fixture completo y quiénes representan al seleccionado argentino

La Selección Argentina de Streamers ya se instaló en Malasia para jugar el Mundial de Streamers. Son 20 los convocados al evento que se transmitirá por la plataforma Kick. El debut no podía tener más condimento: a las 11 (hora argentina) enfrentaron a Inglaterra, un clásico que nunca pasa desapercibido y que ganaron 4-1.



El plantel mezcla figuras reconocidas de Twitch, TikTok y YouTube con caras nuevas que vienen creciendo en la escena del streaming. Entre ellos aparecen nombres como Markitos Navaja, capitán del equipo y referente absoluto, la carismática Carolina Muller, que también juega futsal en Franja de Oro, o Luciano Cedrola, arquero que ya fue MVP en otros torneos.

A esa lista se suman streamers con pasado en el fútbol profesional o amateur, como Ignacio Castiñeiras, exfutbolista de Comunicaciones y ex Gran Hermano, y Mateo “Teico” Leszkiewicz, que llegó a jugar en la Reserva de Barracas Central.



La lista completa de la Selección Argentina de Streamers

1. Luciano Cedrola (arquero)

2. Tadeo Torres (defensor central)

3. Nahuel Senger (defensor)

4. Gregorio Ogawa – “Goyo” (defensor)

5. Santiago Argibay (mediocampista, Pabellón 4)

7. Franco Bartucci (delantero, ex Estudiantes y Barcelona)

8. Pablo Basualdo – “Blito” (defensor, grupo La Esquina)

10. Marcos Prez – “Markitos Navaja” (capitán y figura del equipo)

11. Ignacio Castiñeiras (ex Gran Hermano, exfutbolista)

13. Mateo Leszkiewicz – “Teico” (defensor central)

15. Facundo Sánchez – “Facundo Navajas” (barbero y creador de contenido)

19. Santiago Grizas (delantero, fanático de River)

22. Luca Pelozo (Pabellón 4)

23. Luca Figurelli (ex Gran Hermano 2024)

27. Franco Colagrossi (arquero, “el arquero sin guantes”)

29. Carolina Muller (futsal, Panamericano universitario)

30. Axel Frías (Los Pibes de Fiorito)

32. Ignacio López (ex Estudiantes de Caseros, San Martín SJ)

77. Massimo Pomponio (ex arquero de River, hoy jugador de campo)

80. Pablo Nonis (creador con pasado en inferiores de Arsenal y Argentinos)

Josefina Valicenti – “Jova” (suplente, ex Queens League, única mujer en convertir en 2022)

El fixture argentino será de la siguiente manera: