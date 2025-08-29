El adiós de Messi en Eliminatorias: "Es una lástima, es el mejor del mundo", opinaron los salteños

Lionel Messi disputará frente a Venezuela lo que sería su último partido por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La noticia no pasó desapercibida en Salta, donde Informate Salta salió a las calles para conocer la voz de los hinchas.

Las opiniones reflejaron tanto nostalgia como incredulidad: “Es una lástima realmente, porque tenerlo a Messi en mi época era como tener a Maradona”, expresó un vecino.

“Una lástima que se retire”, lamentó otro entrevistado. “Yo creo que va a seguir jugando”, dijo con esperanza un joven.

Mientras que una señora dijo: “Si él lo ha determinado así, sabrá muy bien por qué”.

Entre la certeza del adiós y la ilusión de que siga, Messi sigue siendo tema de conversación en cada rincón del país. En Salta, los hinchas coinciden en algo: el 10 es irreemplazable y su huella en la Selección será eterna.