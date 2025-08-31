Decepcionante labor de Messi e Inter Miami, que perdió 3 a 0 la final de la Leagues Cup

Inter Miami --con un flojo Lionel Messi-- perdió 3 a 0 ante Seattle Sounders F.C, en un encuentro correspondiente a la final de la Leagues Cup.

Una vez más, la formación del elenco que dirige Javier Mascherano volvió a decepcionar.

Osaze De Rosario desniveló a los 26 minutos para el elenco que tiene a Pedro De la Vega entre los iniciales.

Ya en la recta final del cotejo, Alexander Roldan sacó más ventaja con un penal.

Cool. Calm. Composed.



ALEX ROLDAN DOUBLES THE LEAD OVER MIAMI IN THE FINAL. #LeaguesCup2025 pic.twitter.com/4kFN8laCBT — Major League Soccer (@MLS) September 1, 2025

Y en tiempo cumplido, Paul Rothrock amplió la cuenta para Seattle.

Paul Rothrock es el autor del tercer gol de @SoundersFC.



GOOOOOOL en la última parte del partido en la final de #LeaguesCup2025. pic.twitter.com/ekxlnQh3Po — MLS Español (@MLSes) September 1, 2025

El partido se lleva a cabo en el estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, y es transmitido en la señal deportiva Apple TV.