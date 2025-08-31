Decepcionante labor de Messi e Inter Miami, que perdió 3 a 0 la final de la Leagues Cup

Inter Miami --con un flojo Lionel Messi-- perdió 3 a 0 ante Seattle Sounders F.C, en un encuentro correspondiente a la final de la Leagues Cup.

Una vez más, la formación del elenco que dirige Javier Mascherano volvió a decepcionar.

Osaze De Rosario desniveló a los 26 minutos para el elenco que tiene a Pedro De la Vega entre los iniciales.

Ya en la recta final del cotejo, Alexander Roldan sacó más ventaja con un penal.

Y en tiempo cumplido, Paul Rothrock amplió la cuenta para Seattle.

