¡Orgullo salteño! Un metanense ganó medalla de bronce en el Campeonato Argentino de Rally

El ciclista Santiago Poma, de Metán, volvió a destacarse a nivel nacional al obtener el tercer puesto, medalla de bronce, en el Campeonato Argentino de Rally en Mendoza y fiscalizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACiMo).

Poma compitió en la categoría élite, la máxima del certamen, y logró subirse al podio a pesar de las extremas condiciones climáticas, con temperaturas cercanas a cero grados, nieve y lluvia. La organización incluso decidió finalizar la carrera una vuelta antes de lo previsto, impidiendo definir la competencia en el último giro.

Poma contó que fue una carrera muy disputada por los tres primeros lugares. Se preparó para pelear por el título nacional aunque la suspensión anticipada los dejó sin chances de cerrar la competencia.

Este logro tiene un valor especial para el ciclista, que hace dos años había dejado de competir y recientemente regresó al más alto nivel, combinando entrenamientos con estudios y trabajo. Con este bronce, suma su décimo podio nacional, proyectándose hacia nuevos desafíos respaldado por su equipo profesional y el apoyo de empresas y vecinos de Metán.