Atentos los vecinos de B° Grand Bourg: Cambia el sentido de algunas calles

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta informó modificaciones en el sentido de circulación de distintas arterias de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar el ordenamiento del tránsito.

Según la Resolución N° 0105/2025, se establecen los siguientes cambios:

Calle José Figueroa Alcorta: circulación de Noroeste a Sureste, desde Av. Los Incas hasta su finalización.

Calle Brigadier Tomás de Iriarte: circulación de Sureste a Noroeste, desde Av. Los Incas hasta su finalización.

Calle Antonio Álvarez Jonte: circulación de Noroeste a Sureste, desde Av. Los Incas hasta su finalización.

Calle Olegario Víctor Andrade: circulación de Sureste a Noroeste, desde Av. Los Incas hasta su finalización.

Calle 6 de Julio: circulación de Oeste a Este, en el tramo comprendido entre calle Reyes de España y Figueroa Alcorta.

Calle Mártires de Palomitas: se establece doble sentido de circulación, en el tramo entre calle Reyes de España y Figueroa Alcorta.

Calle Derechos Humanos: circulación de Este a Oeste, en el tramo entre calle Reyes de España y Figueroa Alcorta.

Desde el área de Tránsito y Seguridad Vial destacaron que se avanzará con la señalización correspondiente, a fin de informar a los vecinos y conductores sobre los nuevos sentidos de circulación.