Quién es Cristian Mercatante, el ex participante del reality show El Bar que resultó herido en la previa del acto de Javier Milei

Cristian Mercatante, ex participante del reality show El Bar y actual notero de la señal América TV, resultó herido este miércoles en la previa del acto que el presidente Javier Milei encabezó en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires el próximo domingo.

Mercatante, de 49 años, estuvo desde temprano esta mañana en los alrededores del club Villa Angela para retratar el sitio como enviado a hacer notas por el programa Desayuno Americano que conduce Pamela David, su admirada compañera del reality show televisivo a principio de los años 2000.

Vendado y ensangrentado por el objeto que impactó en su rostro contó sobre cómo fue que resultó lastimado en las afueras del predio: "Fui a preguntarle a la gente que estaba encapuchada si era personal policial, porque la gente estaba enojada con ellos".

"No me contestaron, me di vuelta y me cayó algo, creo que una botella", añadió, quien pasó a la fama por el programa televisivo y luego reveló que tuvo problemas de adicciones.

"Cristian Mercatante":

Porque fue agredido durante su cobertura del acto de La Libertad Avanza en Moreno pic.twitter.com/KIcbibHfEd — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 3, 2025

Hace un par de décadas, Mercatante le declaraba su amor a la hoy conductora televisiva en el programa que producía Mario Pergolini y conducía Andy Kusnetzoff en la misma señal que por estos días los cuenta a ambos en sus filas.

Este miércoles, a las 19.49, a 10 minutos del inicio del comienzo del discurso del líder libertario, Mercatante apareció ensangrentado mientras alguien le colocaba una venda en la cabeza mientras caminaba detrás suyo.

Pero en el medio de un programa que se ungía como uno de los primeros realities de la historia de la tv argentina y la previa de las elecciones de medio término, el camino de Mercatante estuvo lejos de los flashes y el glamour de la pantalla.

Tras aquellos días de efímera fama, Mercatante no encontró más lugar en los medios y, según contó, fue adicto a las drogas y vivió en la calle.

Vivió en la calle, fumó. Lo hacía "todo el día", dijo. "En la indigencia total", describió en una entrevista con A24 en 2018.

Allí contó que ya no lo hace y que controló su consumo de alcohol, que también le trajo severas complicaciones. En otras entrevistas detalló que sus problemas en ese sentido comenzaron a los 13 años y que sufrió además un drama familiar. Su padre asesinó a su mamá y luego se suicidó.

Fue internado en un psiquiátrico y hasta le pegaron "un tiro en la espalda por un tema de droga en la villa de Lugano", recordó en 2024.

Vivió en Ecuador, en Guayaquil, adonde se fue tratando de escaparse de las adicciones, pero según le contó a La Nación, fue al barrio "más picante" de la ciudad y el resultado fue el opuesto al que buscó.

Ahora, hace poco más de una década, en 2013, volvió a la Argentina y se postuló para trabajar para otro reality, para Gran Hermano. En realidad, para la productora Kuarzo, donde le pidió trabajo a Pamela David, por ese entonces en el debate sobre "la casa más famosa".

De a poco se fue metiendo cada vez en el mundo de la TV y fue contratado por la productora de Guido Kaczka. Contó que haber vivido en la calle, entre 2004 y 2011, lo ayuda a cubrir temas vinculados a la violencia y a las adicciones.

Hoy es creyente y destaca la presencia en que tuvieron en su vida tanto Pamela David como el periodista Luis Ventura, con quien, confesó, está en deuda por la ayuda que recibió de él.

En Instagram tiene más de 30 mil seguidores, se presenta como productor de Kuarzo y allí refleja varias de las historias que le tocó cubrir en la calle.

Hoy, tras hacer sido herido, fue atendido en el Hospital Materno Estela Carlotto por un corte superficial en su frente. Fue dado de alta y como él mismo contó, le gusta el peligro, no tardará en volver al ruedo. /Clarin