Agua segura, buen calzado y control médico: Claves para los peregrinos del Milagro

Con la llegada de las fiestas del Señor y la Virgen del Milagro, el Ministerio de Salud Pública de Salta difundió una serie de recomendaciones destinadas a los fieles que participarán de las tradicionales peregrinaciones hacia la Catedral Basílica.

Se prevé la llegada de 185 delegaciones con alrededor de 10 mil peregrinos, algunos de ellos desde provincias lejanas e incluso del Perú.

Las autoridades recordaron que este tipo de movilizaciones masivas suele requerir asistencia médica por desmayos, lipotimias, ayunos prolongados, hipertensión, hipotensión y complicaciones cardíacas.

Por ello, se aconseja a las personas con enfermedades crónicas realizar una consulta previa con su médico y llevar la medicación correspondiente.

La jefa del Programa de Bromatología, Marta Chuchuy, detalló que se trabaja junto a los coordinadores de las peregrinaciones y que ya se entregó material informativo sobre manipulación segura de alimentos, con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, como la salmonelosis.

Las recomendaciones sanitarias se organizaron en tres ejes:

Coordinadores: deben instruir a los grupos sobre seguridad alimentaria , evitar la preparación de comidas perecederas y garantizar el consumo de agua segura.

, evitar la preparación de comidas perecederas y garantizar el consumo de agua segura. Peregrinos: se sugiere llevar frutas, frutos secos, barritas de cereal y jugos en polvo , además de mantenerse hidratados, usar calzado adecuado y contar con elementos de higiene personal.

, además de mantenerse hidratados, usar calzado adecuado y contar con elementos de higiene personal. Comunidad: quienes ofrezcan alimentos deben extremar medidas de higiene, usar agua segura, evitar contaminación cruzada y no participar en la preparación si presentan síntomas de enfermedad.

usar agua segura, evitar contaminación cruzada y no participar en la preparación si presentan síntomas de enfermedad. En caso de no contar con agua potable, Salud recomienda agregar dos gotas de lavandina por litro, dejar reposar 30 minutos y recién entonces consumirla.

Atención médica en ruta

Cada recorrido contará con la cobertura de las áreas operativas de salud, que brindarán asistencia a los fieles en caso de emergencias. Además, se aconseja a quienes viajan con niños pequeños o mascotas evitar incluirlos en las peregrinaciones, por razones de seguridad y bienestar.

El Ministerio subrayó que la prevención y el cuidado colectivo serán claves para que la multitudinaria manifestación de fe se desarrolle en un marco seguro y saludable.