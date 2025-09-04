Milei se reunirá en Estados Unidos con Noel de Castro, la salteña candidata a astronauta

Javier Milei almorzará esta tarde en Estados Unidos con una argentina que busca hacer historia: Noel de Castro, ingeniera biomédica de 26 años, nacida en Salta, que aspira a convertirse en la primera astronauta del país.

De Castro es máster en Ingeniería Aeroespacial en Estados Unidos y fue seleccionada por la empresa Axiom Space como postulante para integrar una futura misión espacial. Su objetivo es ser parte de un vuelo tripulado a la Estación Espacial Internacional en 2027.

“Hoy tengo la posibilidad real de convertirme en la primera astronauta argentina”, expresó en sus redes sociales, donde se presenta como “futura astronauta argentina”. Además, subrayó que cuenta con el apoyo institucional del Gobierno nacional, a partir de un acuerdo entre la CONAE, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y Axiom Space.

Fanática de San Lorenzo y apasionada por la ciencia desde la adolescencia, De Castro se formó como ingeniera biomédica en la Universidad Favaloro, donde incluso fue docente de física cuántica antes de iniciar su camino hacia la bioastronáutica. Actualmente realiza entrenamientos que incluyen medicina espacial, vuelos de gravedad cero y supervivencia.

La reunión con Milei marcará un respaldo político a su carrera, en medio de una preparación que podría llevarla a representar a la Argentina en el espacio dentro de apenas dos años.