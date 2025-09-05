Desde la UCR piden apoyo para llegar al Congreso: “La gente debe poner la mirada en personas nuevas y honestas"

El candidato a senador nacional por la Unión Cívica Radical, Natalio Iglesias, destacó en Sin Vueltas, la importancia de las próximas elecciones legislativas y aseguró que desde el Congreso se deben resolver los principales problemas que atraviesa el país.

“La gente tiene que entender que estas elecciones son muy importantes. Se arma política y se decide política. La conducción del país no la decide solamente el presidente, sino que se prepara y se ejecuta dentro del ámbito del Congreso, tanto en Diputados como en Senadores”, afirmó.

Iglesias señaló que su compromiso será representar a los salteños en temas fundamentales como la defensa de los jubilados, la educación y la salud. “Yo voy a recorrer todos los centros de jubilados de la provincia, porque en Salta y en la Argentina se ha demonizado a la persona mayor, cuando en realidad son quienes más experiencia tienen para transmitir. Esa gente desprotegida es la que queremos representar”, sostuvo.

En esa línea, recalcó la necesidad de fortalecer el federalismo y pelear por más recursos para Salta. “Si no hay educación, no hay excelencia. Tenemos que buscar siempre la excelencia. Y para eso debemos garantizar que la provincia tenga los fondos que necesita en salud y educación”, afirmó.

El dirigente radical aseguró que el partido debe unirse y recuperar protagonismo político. “Lo que queremos es que el radicalismo vuelva a ser uno solo en la provincia. Necesitamos llegar al poder, porque el poder es lo que te da la amplitud para crecer. No solamente le hablo al radical, le hablo a la gente coherente, racional, que ha visto pasar los extremos: la corrupción del kirchnerismo y las malas decisiones que hoy nos tienen en esta crisis”, expresó.

Iglesias remarcó que es tiempo de un cambio profundo en la política argentina. “Ahora es el momento de poder cambiar, de tener un perfil diferente, de contar con gente comprometida con la gente de Salta y con la provincia. Ser legislador nacional requiere experiencia, responsabilidad y convicciones firmes para no traicionar al salteño”, señaló.

Finalmente, aseguró que de llegar al Congreso, la UCR trabajará en conjunto con otras provincias gobernadas por el radicalismo para impulsar proyectos superadores. “Vamos a plantear los problemas de Salta dentro del bloque Provincias Unidas, junto a Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Jujuy, que hoy están muy bien administradas por el radicalismo. Esta construcción no es solo para esta elección, sino también con la mirada puesta en el 2027, con los brazos abiertos a todos los que quieran sumarse al radicalismo”, concluyó.