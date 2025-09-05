Feria del Milagro: Habrá más de 150 locales gastronómicos

En el marco de las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro, la Municipalidad de Salta confirmó la realización de la feria gastronómica en el Parque San Martín, que contará con una fuerte participación de emprendedores del interior de la provincia.

La secretaria de Gobierno, Agustina Agolio, adelantó que serán más de 150 los puestos gastronómicos habilitados, que se suman a un total de 650 emprendedores distribuidos en todo el sector de la feria. “Estamos contentos, le quiero anunciar a todos la transmisión en vivo desde la Catedral, van a haber más de 150 emprendedores gastronómicos que llegan del interior”, destacó.

Agolio explicó que ya no quedan cupos disponibles para nuevos comerciantes debido a la capacidad eléctrica y logística del espacio. “Estamos ultimando los detalles, ya no hay más lugar, no hay más cupos. En la feria gastronómica son 150 y en todo el sector emprendedor son 650. Se incrementó el número, pero muy poco, sobre todo por la capacidad eléctrica”, precisó.

Además, la funcionaria resaltó la buena recepción del cambio de ubicación de la feria al Parque San Martín. “Los emprendedores nos decían que estaban agradecidos por haber cambiado la feria del Milagro de lugar al parque”, afirmó.

Finalmente, confirmó que todos los comerciantes del interior ya se encuentran identificados e inscriptos. “Por suerte llegaron a inscribirse todos”, subrayó Agolio.