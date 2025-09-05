Todo listo para la Feria del Milagro: Cada puestero pagará $128 mil por los cinco días

Del 11 al 15 de septiembre se habilitará la Feria del Milagro 2025, con 700 puestos completamente habilitados, distribuidos entre la feria de comidas en el enrejado del Parque San Martín y plazas aledañas dedicadas a artesanos, venta de artículos y repostería.

Al respecto, el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral, en CNN Salta, aseguró que cada puestero pagó 128.400 pesos por los cinco días de feria, según estipula la ordenanza municipal, asegurando su participación durante toda la festividad.

Además, los vendedores de claveles y otros artículos de temporada cuentan con autorización municipal y ocuparán espacios estratégicos cerca de la Catedral y plazas aledañas.

Según explicó, hoy se realizará el sorteo para definir la ubicación exacta de cada puesto.

Cabe destacar que la feria funcionará hasta el 15 de septiembre a las 22:00, y a medianoche la empresa Agrotécnica Fueguina iniciará la limpieza de plazas y parque, dejando todo en condiciones óptimas para los visitantes.

“Cada año buscamos organizar la feria de manera que todos los puesteros puedan ocupar su lugar con seguridad y que los espacios estén listos desde el primer día”, explicó Carral.