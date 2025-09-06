Gimena Accardi rompe el silencio sobre los rumores de nuevo romance: "No me arrepiento"

Tras su separación de Nico Vázquez, la actriz aclaró los rumores sobre un nuevo romance y reafirmó su decisión de cuidar su vida privada

Tras su separación de Nico Vázquez, la actriz aclaró los rumores sobre un nuevo romance y reafirmó su decisión de cuidar su vida privada

A pocas semanas de confirmar su ruptura con Nico Vázquez, con quien compartió casi veinte años de relación, Gimena Accardi decidió hablar públicamente y poner fin a las especulaciones sobre un supuesto romance con un joven de 20 años llamado Ulises.

La actriz aseguró que la separación no fue repentina: “El ciclo ya estaba en su camino y sabíamos que terminaría hace mucho”, explicó, dejando en claro que la decisión fue consensuada y sin dramatismos.

Sobre los rumores de su nueva relación, Accardi fue contundente: “Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice y no me arrepiento, pero ya no tengo más ganas de hablar de mi vida privada”. Además, en LAM agregó: “Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo”, cerrando la puerta a nuevas especulaciones.

La actriz destacó la buena relación que mantiene con su expareja: “Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. No me dan ganas de aclarar más nada; lo que quería aclarar, lo hice y quedó clarísimo”. Y explicó que su decisión de alejarse del ruido mediático responde a su bienestar emocional: “Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos”. /El Trece