El amor en tiempos del Milagro: Darán el “Si, quiero” en plena peregrinación

El Milagro es una época de fe y devoción, donde los fieles se reúnen a agradecer y pedir a los santos patronos con las caminatas y peregrinaciones como máxima expresión de amor.

Pero El Milagro no solo trae este amor por el Señor y la Virgen, sino también crea nuevas historias de este sentimiento, ya que una pareja de peregrinos dará el “Si, quiero” en medio de su caminata a la capital salteña.

Ellos se encontraron en anteriores caminatas y en medio de la esperanza y las oraciones nació una relación que los llevará a una unión de la manera más simbólica posible: en plena peregrinación.

Según informó Diario del Valle, la ceremonia tendrá lugar el próximo 13 de septiembre en la capilla de El Alisal, en Campo Quijano, con la presencia de monseñor Dante Bernacki como celebrante, que contará con cientos de peregrinos que serán testigos de este casamiento.

Salta será el escenario de un milagro doble, el de la devoción de miles de fieles que llegan a los pies del Señor y la Virgen del Milagro, y el de una pareja que decidió unir sus vidas al compás de esa fe compartida.