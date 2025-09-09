A pie, en bici y a caballo: Miles de peregrinos comienzan a llegar a Salta por el Milagro

La fe por el Señor y la Virgen del Milagro se vive con intensidad en Salta. Miles de devotos llegan cada día a la Catedral Basílica desde distintos puntos de la provincia y del país.

Según el cronograma oficial de la Curia, este es el detalle de las peregrinaciones a partir del 10 de septiembre:

Miercoles 10 de septiembre

El miércoles 10 de septiembre arribarán los Peregrinos Milagro de Amor en bicicleta desde Cafayate, junto a columnas de Santa María (Catamarca) y la tradicional Gruta Virgen de Luján de La Silleta, que cada año renueva su caminata cargada de emoción.

Jueves 11 de septiembre

El jueves 11 se sumaron los jóvenes del Colegio del Milagro.

Viernes 12 de septiembre

El viernes 12 llegarán los biciperegrinos de La Poma, los caminantes de Cerrillos, el Fortín Virgen del Rosario de Cafayate, la Agrupación de Gauchos Peregrinos del Milagro desde El Cerrito y Santa María (Catamarca), además de los gauchos de San Carlos y los Biciperegrinos Mártires del Zenta de Pichanal.

A ellos se añadieron instituciones como el Servicio Penitenciario de Salta y agrupaciones familiares como los Cancinos de Iruya o los Quiroga de Güemes, que muestran cómo la fe también se vive en pequeños grupos.

Sabado 13 de septiembre

El sábado 13, las calles se colmarán de devoción con el ingreso de los Peregrinos de La Merced, junto a miles de caminantes del Valle Calchaquí Norte, que cada año se cuentan por más de ocho mil. También llegarán los devotos de Molinos, Brealito, Animaná, Payogasta y Seclantás, además de agrupaciones especiales como los Biciperegrinos La Morenita y las Estrellas del Señor desde Catamarca.

De Cafayate se espera la llegada de ciclistas, familias y agrupaciones deportivas, mientras que desde el sur ingresarán los Bikers Peregrinos de Metán y los Amigos del Pedal de Rosario de la Frontera.

Ese mismo día, arribarán también los peregrinos de Cachi, los jóvenes de la Comunidad Betania – La Zanja, los Chicoana en bici, y delegaciones de provincias vecinas: Antofagasta de la Sierra (Catamarca), Tilcara (Jujuy), Puerto Iguazú (Misiones) y hasta Concordia (Entre Ríos) con la peregrinación “Locos por la Bici”. A la lista se suman agrupaciones escolares como los Cuerpos Infantiles de la Policía, los Clubes Amigos del Atletismo y fundaciones como “Ayúdame a Crecer”, que convierten la marcha en un gesto de solidaridad y esperanza.

Domingo 14 de septiembre

El domingo 14, víspera del Milagro, será el día más multitudinario. Desde temprano ingresarán los Peregrinos de Comodoro Rivadavia, que recorren miles de kilómetros para estar presentes, junto a los del Portal de los Andes de Campo Quijano, los más de 3.000 caminantes de Cerrillos y los 4.500 de Chicoana. También será el turno de los históricos 10.000 peregrinos de la Puna, los 5.000 de la Quebrada del Toro y los 3.000 de Nazareno e Iruya, que se convierten en símbolo de sacrificio y perseverancia.

Ese día llegarán también las columnas del Valle de Lerma y el Valle de Siancas, los Peregrinos de Rosario de la Frontera, Metán, Río Piedras, El Quebrachal, Lumbreras, La Candelaria y General Pizarro. Desde el norte lo harán los Peregrinos de Tartagal, Mosconi, Orán, Colonia Santa Rosa, Salvador Mazza y Aguaray, acompañados por decanatos como el Virgen de la Peña y parroquias de distintos barrios capitalinos.

Entre las agrupaciones más singulares del 14 de septiembre se destacan los Soldados de María de Tartagal, los jóvenes de Hipólito Yrigoyen, los Niños al Rescate del barrio Castañares, la Familia Bomberil de Metán, los Marianos de Santa María, y hasta peregrinos que unen su fe a través del deporte, como los Ciclistas del Milagro de San Antonio de los Cobres y los Biciperegrinos del Hospital Papa Francisco.

En la misma jornada también arribarán grupos familiares y escolares que año tras año se hacen presentes: las familias del Fortín Tuscal de Velarde, la Juventud Unida de Cafayate, las familias de La Troja, y comunidades parroquiales como las de San Camilo y Santa Teresita de Orán. Incluso llegarán delegaciones desde provincias lejanas como Córdoba, La Rioja, Tucumán y Catamarca, lo que confirma el carácter nacional de esta manifestación de fe.

Lunes 15 de septiembre

El lunes 15, día central de la procesión, cerrarán las llegadas los peregrinos de Lesser, la Finca Las Costas, familias de El Carril y los grupos de Cachi y Las Lajitas, quienes sumarán sus pasos a los miles que ya habrán colmado la ciudad desde días anteriores.

Cada nombre, cada pueblo y cada familia lleva consigo una historia de fe y sacrificio. El Milagro 2025 no solo será una multitud en las calles de Salta, sino también la unión de todas esas voces que, desde distintos rincones, llegan para agradecer, pedir y renovar su esperanza frente al Señor y la Virgen del Milagro.