Feria de Empleabilidad en la Universidad Nacional de Salta

Esta nueva edición, organizada por las Secretarías de Extensión, Articulación y Vinculación de las distintas Facultades, dela Universidad Nacional de Salta, donde se propone una jornada destinada a que los estudiantes conozcan la oferta laboral de empresas, organizaciones e instituciones del ámbito local y regional.

El principal objetivo de este evento es consolidar a la UNSa como un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y los diversos actores sociales que demandan profesionales. Asimismo, busca generar instancias que permitan a los y las estudiantes acceder a información sobre las oportunidades laborales disponibles en la Provincia y la Región.

La Feria se desarrola este miércoles, donde por la mañana empresas e instituciones dictaron talleres y charlas dirigidos a la comunidad estudiantil. Mientras que por la tarde, las organizaciones participantes presentarán stands informativos en el sector de Aulas Norte.

De este modo, las Facultades de la UNSa reafirman su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con el fortalecimiento del vínculo entre nuestra Casa de Estudios el sector productivo y la sociedad en su conjunto.