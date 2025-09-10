La Voz Argentina: Los mejores memes de la final

El final de La Voz Argentina, que se transmitió anoche por la pantalla de Telefe, fue uno de los eventos televisivos más esperados del año. Y, por ende, desató una catarata de reacciones en las redes sociales.

Con memes y publicaciones de todo tipo, los tuiteros hablaron de Francisco Benítez, del Team Soledad, quien se consagró como como ganador con el 44,3% de los votos. Y también de Luz Gaggi, del equipo de Mau y Ricky, quien se quedó con el segundo puesto.

La final de La Voz Argentina desató una catarata de memes

Además, los usuarios compartieron imágenes tanto de Nicolás Otamendi, merecedor del tercer lugar según la votación del público, como de Ezequiel Pedraza, apadrinado por Ricardo Montaner y en cuarto lugar entre los finalistas.

Dueña de un carisma indiscutido y favorita de muchos de los televidentes, Lali Espósito se volvió una vez más tendencia en Twitter y muchos de los memes que inundaron la plataforma la tuvieron como protagonista.