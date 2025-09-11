María Becerra tuvo que suspender un concierto en España luego de que una persona se descompensara

Por estas horas, María Becerra se encuentra en Valladolid, España, donde un inesperado episodio la obligó a suspender temporalmente uno de sus conciertos: si bien Juan Etchegoyen, de Mitre Live, había informado que "le dio un infarto a una persona" que estaba presenciando el show, luego se confirmó que no se trató de un ataque al corazón, sino de una descompensación simple por baja de presión. Afortunadamente, la persona fue atendida de inmediato por el personal médico.

De hecho, en un video compartido por el periodista, se puede escuchar la voz de la artista "preocupada" y "diciendo que el personal médico está yendo a asistir".

Por supuesto, el momento se vivió con absoluta tensión en un principio, aunque hay que destacar que el ingreso del personal médico trajo tranquilidad tanto a los fanáticos como a la mismísima María Becerra. Si bien no hubo mayores detalles de lo sucedido, se espera que en las próximas horas trascienda más información.

Las próximas fechas de María Becerra en España

13 de septiembre: Madrid, España – Coca Cola Music Experience.

14 de septiembre: Aranda de Duero, España – Fiestas de Aranda de Duero.

19 de septiembre: Guadalajara, España – Fiestas de Azuqueca de Henares.

María Becerra desembarca en La Voz España: cuál es el rol que tendrá en el reality

María Becerra continúa sumando hitos a su carrera internacional y ahora fue presentada oficialmente como co-coach en la duodécima temporada de La Voz España. La cantante de Quilmes, que pasó de grabar covers en su habitación a llenar estadios multitudinarios en apenas unos años, se incorporará al equipo de Sebastián Yatra en el popular certamen que emite Antena 3.

La noticia se dio a conocer en el marco del FesTVal de Vitoria, uno de los eventos televisivos más importantes de España, donde se revelaron los detalles de la nueva edición del programa. En esa instancia se confirmó que Becerra trabajará junto al colombiano durante la fase de Batallas, en la que cada coach cuenta con un asistente especial.