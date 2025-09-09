Cirugía argentina revoluciona la oftalmología y gana el “Óscar de la retina”

Un equipo de cirujanos argentinos fue reconocido a nivel internacional por una intervención ocular de máxima complejidad que permitió restaurar la visión de un paciente con lesiones severas tras un accidente deportivo. La técnica, documentada en un video educativo, fue premiada con el conocido “Óscar de la retina”, durante el congreso anual de la American Society of Retina Specialists (ASRS).

El procedimiento combinó microcirugía y reconstrucción anatómica avanzada. El paciente presentaba catarata traumática, ruptura de ligamentos y deformación del iris, daños que normalmente se consideran irreversibles. “El desafío quirúrgico era enorme. Había que reconstruir la anatomía del ojo para devolverle la visión al paciente”, explicó el Dr. Martín Charles, director del equipo, a Infobae.

La cirugía incluyó reposicionar y fijar el cristalino, colocar un lente intraocular y suturar el iris en cuatro cuadrantes, restaurando tanto la pupila como la funcionalidad del ojo. Según Charles, la intervención demostró que es posible revertir daños oculares que antes se consideraban sin solución, gracias a técnicas meticulosas y precisas aprendidas del Dr. Ike Ahmed, reconocido oftalmólogo mundial.

El valor del video va más allá del éxito individual: permite que especialistas de todo el mundo repliquen paso a paso la técnica, consolidando a Argentina como referente en oftalmología y ofreciendo nuevas oportunidades de recuperación para pacientes con traumas oculares complejos.

El equipo premiado incluye a los doctores Daniel Charles, Rodrigo Albano, Ignacio Gnecco, Gisella Sánchez, Nicolás Rovaletti y Aníbal Francone. El reconocimiento destaca no solo la innovación quirúrgica, sino también la tradición docente del país, donde se forman miles de especialistas a nivel nacional e internacional.