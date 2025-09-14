Dieron a conocer nuevos detalles de la salud de Thiago Medina: Cómo se encuentra

Thiago Medina fue protagonista de un fuerte accidente en la provincia de Buenos Aires este viernes por la noche. El exparticipante de Gran Hermano iba a bordo de su moto cuando colisionó con un auto en la parte trasera, provocándole heridas de gravedad.

Tras la llegada de personal de emergencia, el joven fue trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. Allí se le realizó una cirugía de emergencia donde se llevó a cabo la extracción de bazo y además se constató una lesión en uno de los pulmones.

En medio de la incertidumbre por su estado, este domingo dieron a conocer nuevos detalles de la salud del ex Gran Hermano, que se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva del mencionado nosocomio. Fue Ángel de Brito quien, a través de sus redes sociales, reveló la información.

Ángel de Brito reveló nueva información sobre la salud de Thiago Medina

"Thiago Medina está en coma inducido. Estable, pero sigue en estado crítico", escribió el periodista y conductor de LAM en el canal de difusión que tiene para mantener al tanto a sus seguidores de las informaciones que surgen en el mundo de la farándula.

El hermoso dibujo de Laia y Aimé, las hijas de Thiago Medina

El posteo de Camila, la hermana de Thiago Medina. Foto: captura de pantalla Instagram/ @camioficial94.

Camila, hermana de Thiago Medina, compartió una hermosa historia de Instagram mientras esperan que el joven se recupere. En la foto se puede ver un cartel con la inscripción: "Vos podés papá. Te amamos mucho". Este mensaje estaba firmado por Aimé y Laia, las pequeñas hijas que el exparticipante de Gran Hermano tuvo con Daniela Celis.