Urtubey criticó duramente a Milei y calificó los anuncios de "insensibles" e "insuficientes"

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria y exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cuestionó con dureza la cadena nacional del presidente Javier Milei, calificando los anuncios de incrementos para universidades y jubilaciones como “ínfimos e insuficientes”.

A través de su cuenta de X, Urtubey aseguró que es “otra muestra de que no conoce el país, a los argentinos y menos a nuestro norte profundo”.

La cadena nacional del Presidente es otra muestra de que no conoce el país, a los argentinos y menos a nuestro norte profundo. Otra vez la insensibilidad, el olvido sobre quienes más necesitan y la descripción de una realidad que no existe. El incremento a universidades y… — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) September 16, 2025

El dirigente político sostuvo que la cadena nacional evidencia una profunda “insensibilidad” y un “olvido sobre quienes más necesitan”, al tiempo que ofrece una “descripción de una realidad que no existe”.

Para finalizar, el candidato a senador advirtió al gobierno nacional con una frase contundente: “no va a poder con la fuerza de los salteños”.