Fuerte respaldo de Cristina a los candidatos de Fuerza Patria en Salta: Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada

Los candidatos a senador nacional, Juan Manuel Urtubey y a diputado nacional, Emiliano Estrada fueron los primeros en recibir el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner, tras el aplastante triunfo de Fuerza Patria el domingo en la provincia de Buenos Aires.

“Fuerza Patria es la herramienta electoral para frenar la motosierra de Milei” señaló Urtubey al tiempo que advirtió que la gente se expresó en las urnas el domingo y lo volverá a hacer de manera contundente el próximo 26 de octubre en todo el país y particularmente en Salta.

El encuentro entre Cristina, Urtubey y Estrada es una clara muestra del respaldo a los candidatos de Fuerza Patria Salta que permanecieron por más de dos horas en el departamento de San José 1111 con la ex presidenta analizando la crítica situación que atraviesa el país y cómo encarar la campaña electoral para el próximo 26 de octubre.

En ese sentido Urtubey consideró que los candidatos de Fuerza Patria Salta son “los únicos capaces de enfrentar y frenar a Milei” ya que el resto “son todos funcionales al presidente y a su lista” y remarcó que “muchos hoy se presentan como alternativa y en realidad son el lado b del partido del gobierno”.