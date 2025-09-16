Marcha universitaria: “Es un momento muy importante, se juega el futuro de la universidad pública”

Mañana está prevista una nueva marcha federal por parte de las universidades, de la cual participarán los actores que se ven perjudicados por el veto presidencial a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica.

Desde InformateSalta nos comunicamos con el secretario general de ADIUNSA, Diego Maita, quien nos confirmó que la marcha se realizará efectivamente mañana y si bien todavía queda confirmar el horario, podría ser el mismo que el año pasado a las 17 hs.

La concentración esta prevista en el Monumento 20 de Febrero, pero esperan ultimar detalles hacia el mediodía.

Sobre la convocatoria expresó que les encantaría que la comunidad los acompañe: “Sabemos que es un momento muy importante, se juega el futuro de la universidad pública”.

Por esto convoca a toda la comunidad universitaria en especial, a la comunidad en general y a quienes vean en su labor la cosecha de haber estudiado en el ámbito público como recibidos: “Muchos que laburan y le deben su formación a la universidad pública y todos los que crean que la universidad pública es importante para un proyecto de país que deseamos con educación para todos los jóvenes” finalizó.