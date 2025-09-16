Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra juntos en El Hotel de los Secretos

Llega El Hotel de los Secretos, la nueva microhistoria de The Eleven Hub, unidad de negocio y brazo productor de la agencia SDO PR & Entertainment. Escrita por Sol Levinton, dirigida por Jorge Bechara y con producción ejecutiva de Flor Visconti, esta serie corta en formato vertical, con episodios de 1:30 minutos, sumerge al espectador en un universo de lujo, misterio y pasiones ocultas desde el primer segundo.

El próximo mes de noviembre inicia el rodaje y contará con un cast tan cautivador como la trama misma. El elenco que dará vida a esta historia cargada de amor y traición está compuesto por: Tato Algorta (Gastón), Marcos Ginocchio (Leo), Luz Tito (Paula) y Martina Pereyra (Julieta).

La trama gira en torno a un fin de semana navideño en un lujoso hotel, donde lo que comienza como un festejo idílico pronto se transforma en un entramado de secretos, traiciones, deseos prohibidos y viejos amores que resurgen con fuerza. Romance, misterio y giros inesperados se entrelazan en cada episodio, diseñados para atrapar al espectador desde el primer segundo.

El diferencial de El Hotel de los Secretos radica en su capacidad para fusionar un relato cargado de emociones con un formato ágil y adictivo, ideal para ser consumido desde el celular. Además, abre la posibilidad a integraciones de marca naturales, enmarcadas dentro de un universo de lujo, deseo y secretos ocultos. Con este proyecto, The Eleven Hub reafirma su lugar como referente global en la creación de microhistorias verticales, consolidando un catálogo que no solo acompaña las tendencias actuales, sino que también redefine la manera de conectar con las nuevas audiencias digitales.

The Eleven Hub se encuentra en desarrollo de otras cuatro microhistorias que se estrenarán durante 2026.

Marcos Ginocchio y el resto de los chicos se encargaron de postear en redes las cuatro manos de ellos unidas.