El precio de las naftas en Salta subió más del 40% a lo largo del 2025

A medida que el 2025 se aproxima a su cierre, el balance económico muestra un fuerte impacto en el bolsillo de los salteños, reflejado en la constante actualización de los precios de los combustibles a lo largo de los meses.

Desde enero hasta el inicio de diciembre, los distintos tipos de nafta y gasoil registraron un incremento total que superó el 40%, producto de múltiples ajustes que cambiaron los números en las pizarras.

Según el relevamiento realizado por CNN Salta e InformateSalta, la Nafta Súper comenzó el año en Salta a un precio de $1.184 por litro; posteriormente se observa que la escalada fue constante, especialmente notable en el segundo semestre, donde el último registro de diciembre la ubicó en $1.732. Esto representa un incremento nominal de $548 por litro a lo largo de los once meses y medio del año.

En términos porcentuales, la Nafta Súper registró un aumento total acumulado del 46,28% estimativo en 2025. Por su parte, la nafta de mayor performance, la Infinia, que abrió el año a $1.425, cerró en $1.910, lo que equivale a un aumento de $485 y una variación del 34,04% a lo largo del año, mostrando una suba menos agresiva que la nafta común.

En el caso del Diésel 500, el aumento fue particularmente significativo: El valor inicial de $1.225 en enero trepó hasta los $1.734 a principios de diciembre. Este tipo de combustible sufrió un aumento nominal de $509, lo que se traduce en una suba acumulada del 41,55% para el sector de transporte y la maquinaria rural.

Finalmente, la variante Premium del gasoil, la Infinia Diésel, también mostró un fuerte impacto, pues su precio de $1.450 en enero alcanzó los $1.931 en diciembre, con un incremento de $481 por litro. El aumento porcentual total del Infinia Diésel se ubicó en el 33,17%, siendo el que menor porcentaje de aumento acumuló entre todas las variantes.