Municipios y ANDIS coordinan acciones para recuperar pensiones dadas de baja

El presidente del FORO de Intendentes de Salta, Marcelo Moisés y el jefe comunal de Metán, José Issa, se reunieron con autoridades de ANDIS en Buenos Aires para buscar respuestas ante los casos de pensiones dadas de baja en la provincia.

La apertura de esta mesa de trabajo con Nación y Provincia busca agilizar auditorias y garantizar que los beneficiarios legítimos no queden desprotegidos.

A raíz de la reunión con Alejandro Vilches, interventor de ANDIS y la directora del organismo, Florencia Moreira se acordó avanzar en un esquema de coordinación inmediata.

Moisés hizo hincapié en que el propósito será recuperar las pensiones que correspondan y la previsibilidad para los municipios en esta cuestión, informó FactorInfo TV.

“Este foro va a ser proactivo en la defensa de la gente. Hay urgencia y estamos enfocados en eso”.

Por último, agradeció las gestiones del ministro de Salud, Mangione y del gobernador Sáenz en la apertura de este nexo directo entre Nación y municipios.