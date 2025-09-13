Spagnuolo deberá justificar US$55 mil de su caja de seguridad: Podría ser imputado por enriquecimiento ilícito

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), deberá explicar el origen de 80 mil dólares y 2 mil euros hallados en una caja de seguridad del Banco Francés. La suma, que supera ampliamente los 25 mil dólares que declaró al ingresar a la función pública en 2024, podría llevarlo a ser imputado por enriquecimiento ilícito si no logra justificar su procedencia.

El descubrimiento se dio en el marco de una serie de allanamientos simultáneos ordenados por el fiscal Franco Picardi, al día siguiente de la declaración espontánea del exasesor presidencial Fernando Cerimedo. Cerimedo ratificó ante la Justicia el contenido de los audios de Spagnuolo, que destaparon la investigación por presuntas coimas en la ANDIS. Según supo Noticias Argentinas, se espera que el secreto de sumario en la causa se levante el próximo jueves, lo que podría traer más novedades sobre este escándalo que sacude al Gobierno.

El dinero bajo la lupa y el futuro judicial de Spagnuolo

El hallazgo de los 80 mil dólares y 2 mil euros en la caja de seguridad de Spagnuolo representa un giro significativo en la investigación:

Contraste con la declaración jurada: Al asumir su cargo en 2024, Spagnuolo había declarado ante la Oficina Anticorrupción poseer 25 mil dólares. La diferencia de 55 mil dólares sin justificar es el eje de la posible imputación por enriquecimiento ilícito, un delito grave que implica que el funcionario público no puede explicar la procedencia legal de un aumento en su patrimonio.

Declaración clave de Cerimedo: La presentación de Fernando Cerimedo ante la justicia fue crucial. Durante más de cuatro horas, Cerimedo ratificó los audios de Spagnuolo, que hablaban de un supuesto sistema de retornos y coimas en la ANDIS. Esta declaración habría brindado elementos sólidos para que el fiscal Picardi avanzara con los allanamientos y el pedido de congelamiento de bienes.

Allanamientos simultáneos: Además de la caja de seguridad de Spagnuolo, se realizaron procedimientos en otros barrios privados donde residen exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa, incluyendo a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.

Secreto de sumario: La causa se mantiene bajo estricto secreto de sumario hasta el próximo jueves 19 de septiembre. La expectativa es que, al levantarse la restricción, se conozcan nuevos detalles y posiblemente más imputaciones.

La presión judicial sobre Spagnuolo y el entorno de la ANDIS se intensifica, en un momento en que el Gobierno de Javier Milei ya enfrenta desafíos políticos tras la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses.