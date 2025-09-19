Ofrecen una millonaria recompensa a quien aporte datos sobre el paradero de Rosmery Aramayo

Este viernes se conoció el ofrecimiento de una recompensa de $5 millones para quien pueda aportar información cierta y útil que permita encontrar los restos de Rosmery Aramayo Torrez desaparecida y se presume que asesinada en enero.

La Unidad Fiscal creada por resolución 1597/25 integrada por los fiscales Gonzalo Ariel Vega, Pablo Cabot y Rafael José Medina gestionó ante el Ministerio de Seguridad Nacional la oferta de una recompensa para hallar restos humanos o datos certeros vinculados a Rosmery Aramayo Torrez.

Este viernes 19, el Boletín Oficial publicó la Resolución 1106/2025 firmada por la ministra Patricia Bullrich, que establece una recompensa de $5 millones para quienes aporten información útil sin haber participado del delito. Los datos pueden suministrarse de manera confidencial a través de la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.

La medida ya está vigente y apunta a ubicar restos en la Ruta Provincial Nº 54 o en el camino al Rancho El Ñato (Ruta Provincial Nº 146), en Salta.

Por el hecho, ocurrido en enero de 2025, están imputados José Eduardo Miranda, pareja de la víctima, como presunto autor de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), y su hijo, José Alfredo Miranda, como partícipe primario.