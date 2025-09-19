Hoy se elige la Reina de los Estudiantes

Sociedad19/09/2025
reina4

Llegó la tan ansiada fecha para miles de estudiantes de toda la provincia: la Elección de la Reina Provincial de los Estudiantes, edición 2025. La elección será esta noche en la localidad de General Güemes, donde concursarán las candidatas de los diferentes departamentos.

La expectativa es muy alta, por lo que solo queda contar los minutos para que se elija a la nueva Soberana de los EstudiantesLa gala está prevista para las 20:30, en el Club Talleres de la localidad.

Cabe resaltar que, en las tres ediciones anteriores, las representantes del Departamento de General Güemes fueron electas como Reina Provincial de los Estudiantes en sus respectivas ediciones, sumando un punto a la incógnita cual departamento logrará alzarse con la corona este año.

florencia de zCNN Estudio: Florencia de Zavalía, emprender desde la educación con inclusión y empatía

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día