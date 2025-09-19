Hoy se elige la Reina de los Estudiantes

Llegó la tan ansiada fecha para miles de estudiantes de toda la provincia: la Elección de la Reina Provincial de los Estudiantes, edición 2025. La elección será esta noche en la localidad de General Güemes, donde concursarán las candidatas de los diferentes departamentos.

La expectativa es muy alta, por lo que solo queda contar los minutos para que se elija a la nueva Soberana de los Estudiantes. La gala está prevista para las 20:30, en el Club Talleres de la localidad.

Cabe resaltar que, en las tres ediciones anteriores, las representantes del Departamento de General Güemes fueron electas como Reina Provincial de los Estudiantes en sus respectivas ediciones, sumando un punto a la incógnita cual departamento logrará alzarse con la corona este año.