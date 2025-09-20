El papá de Thiago Medina contó qué órgano tiene comprometido

El papá de Thiago Medina habló con los periodistas luego de que su hijo fuera operado de forma exitosa en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Primero aseguró que pudo verlo y lo notó agitado, lo que le dio a entender que escucha lo que le dicen.

Luego dio detalles del estado actual del joven, que el 12 de septiembre sufrió un brutal accidente en moto y terminó en terapia intensiva. “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite. Posiblemente mañana o pasado nos den más información”, afirmó en DDM (América).

En el quirófano, los médicos le reconstruyeron la parrilla costal al ex Gran Hermano, ya que tenía ocho costillas fracturadas. “En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica”, informaron en el último parte.

Cómo es la oración para rezar por Thiago Medina, el ex GH que lucha por su vida en un hospital de Moreno

Thiago Medina continúa internado en un hospital de Moreno y sus familiares están devastados. En las últimas horas, su hermana melliza compartió la oración exacta para pedir por su pronta recuperación y varios seguidores lo pusieron en práctica rápidamente.

“Dios misericordioso, te pido con todo mi corazón por Thiago Agustín Medina, quien ha sufrido un grave accidente. Tú conoces su dolor, su lucha y fragilidad en este momento. Coloca tus manos sanadoras sobre su cuerpo y su alma. Guía a los médicos, fortalece a su familia y dale paz a su corazón. Si es tu voluntad, dale la oportunidad de recuperarse y vivir con plenitud y propósito. Confío en tu infinita bondad y en tu poder sanador. Amén”, se leyó en una historia de Instagram que mostró Brisa Medina. /TN