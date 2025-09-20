Las hermanas siamesas Carmen y Lupita Andrade decidieron hablar de su intimidad después de que una de ellas se casara

Las gemelas siamesas, Carmen y Lupita Andrade, decidieron hablar de su vida sexual después de que una de ellas se casara y la relación despertara la curiosidad del público. “La gente está obsesionada con el sexo”, dijo Daniel McCormack, el joven que recientemente pasó por el altar para jurarle amor eterno a Carmen.

La pareja se conoció a través de una aplicación de citas en 2020. Ella desconfiaba de sus intenciones por las malas experiencias que había vivido previamente, pero Daniel rápidamente le demostró que su amor era sincero. Así fue como en octubre del 2024 decidieron contraer matrimonio.

A casi un año de aquel día, las hermanas influencers de 25 años, nacidas en México y criadas en Estados Unidos, decidieron hablar de su intimidad. Lupita dijo en ocasiones anteriores que se identifica como asexual y no comparte el mismo deseo romántico o sexual que Carmen. A su vez, dijo que a Daniel lo quiere “como un hermano” y que apoya la relación que mantiene con su gemela.

Ellas están conectadas en el torso y comparten órganos reproductivos entre otras anatomías internas, esto despertó la curiosidad de sus seguidores. Daniel, de 28 años, hizo frente a las criticas y lanzó: “La gente está obsesionada con el sexo, ¿sabes? Y es como, francamente, no es asunto tuyo”.

Carmen está completamente feliz con su matrimónio y destacó que lo que la enamoró fue que Daniel la trata de una manera diferente a como la trataron otras personas en el pasado. “Nos huimos en octubre con nuestras familias”, dijo en una entrevista a People. En la misma nota, Lupita dijo que ella no tiene intenciones de casarse.

Las hermanas revelaron que ellas habían hecho un acuerdo previo que consistía en el que Carmen buscaría contraer matrimonio y la documentación legal como cónyuge, mientras que Lupita no lo haría.

A su vez, contaron que frecuentemente se enfrentan a preguntas o suposiciones incómodas de parte de personas desconocidas que pretenden saber más sobre su intimidad. Principalmente preguntan sobre el embarazo, la sexualidad y sobre si comparten pareja.

Para ponerle fin a las especulaciones, las gemelas afirmaron que Carmen y Daniel no son sexualmente íntimos y que su relación se basa en la amistad, el amor y el respeto mutuo. /TN