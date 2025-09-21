Potencia 2025: Más de 220 mil personas disfrutaron de la gran feria de emprendedores

El gobernador Gustavo Sáenz y su esposa Elena Cornejo visitaron la segunda jornada de la feria Potencia 2025, un evento que ha superado la marca de 220 mil visitantes en dos días, consolidándose como una de las más concurridas de la provincia.

Sáenz recorrió los stands, donde conversó con los emprendedores y los felicitó por su fuerza y dedicación.

El gobernador también se reunió con Pupy Carbia, Agustina Rodríguez y María José Miguelez, de Livingroom, a quienes definió como "el corazón de esta feria" y recordó cómo se generó y soñó este proyecto.

La feria, un espacio para toda la familia, contó con una gran variedad de propuestas que incluyeron opciones gastronómicas, shows en vivo como los de Karvankas y La 387, y actividades para los más pequeños.

La presente edición demuestra la consolidación de Potencia como una verdadera plataforma para el crecimiento económico y cultural de la provincia.

Se destacó asimismo el trabajo del equipo del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo encargado de la organización: Santiago Alurralde, subsecretario de Participación Ciudadana; Virginia Storni, directora general de Emprendedurismo, además de Iván Brandan, Roxana Córdoba y Noelia Vega.

Voces que inspiran: El impacto de Potencia en los emprendedores

El apoyo de la provincia se ve reflejado en las palabras de los propios emprendedores.

Los artesanos de Creaciones Vais de Cafayate destacaron: "Gracias al Gobernador por darnos esta posibilidad. Potencia es una mano en los peores momentos, y gracias a esto volvemos a sonreír".

Mauricio Maximiliano Choque, de Cachi, que representa al taller Entrelazando Costumbres, compartió su experiencia: "Este espacio es magnífico y una gran oportunidad para darnos a conocer y exhibir nuestros productos. Es la tercera generación de artesanos que sigue las costumbres de nuestros ancestros".

Por su parte, Eduardo López, productor apícola, definió la feria como "una vidriera impresionante" que le ha permitido a su emprendimiento familiar conectar con una gran cantidad de personas y establecer negocios exitosos.

Con cada edición, Potencia se reafirma como un puente vital entre los productores y la comunidad, fortaleciendo el tejido productivo de Salta.