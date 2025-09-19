Expectativa de los emprendedores salteños por la Feria Potencia

Este año la Feria Potencia se ubicará en el Centro de Convenciones de Salta los días 19, 20 y 21. Hoy, la apertura será a las 17:00 y cerrará a las 22:00, mientras que el sábado y el domingo estará abierta de 10:00 a 22:00.

En esta ocasión, se inscribieron un total de 1.100 participantes, siendo 400 de ellos del interior provincial. Además, contará con presentaciones artísticas, bailes y sectores gastronómicos.

En diálogo con MultivisiónFederal, una de las emprendedoras presentes sostuvo que: “Es la primera vez que venimos con MAMA OSO (emprendimiento de cafetería). Contamos con una cafetería móvil que nos permite preparar productos tanto en frío como en caliente. Trajimos un stock para 700 personas, así que los esperamos”.

Por otro lado, una joven tartagalense comentó con alegría su inscripción a la Feria Potencia, “trajimos para esta edición aromas textiles nuevos, difusores, todo para perfumar, y más citronela para los mosquitos”.