Juicio por Nuri Klimasauskas, se reanudó el juicio por el femicidio en Orán

Este martes por la tarde se reanudó la audiencia de debate por el femicidio de Nuri Klimasauskas, la joven de 27 años que fue asesinada presuntamente por su pareja, Gustavo García Viarengo.

La causa se tramita ante la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, y los fiscales Claudia Carreras y Pablo Cabot representan al Ministerio Público Fiscal. García Viarengo está imputado por homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

Tras un cuarto intermedio, la audiencia continúa con la declaración de tres testigos citados por las partes. La semana pasada, el jueves 11, ya habían declarado cinco de los ocho testigos previstos, entre ellos efectivos policiales que intervinieron en los primeros momentos del hecho, personal de la Unidad de Investigación UGAP que inspeccionó los teléfonos de la víctima y del imputado, así como una psicóloga, una psiquiatra y un perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Por disposición del Tribunal y a pedido de la defensa, la audiencia está siendo grabada para garantizar el registro completo de todas las declaraciones y medidas procesales.