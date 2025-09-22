Urtubey: "Quiero ayudar y ser la voz de los salteños para frenar esta violencia"

El exgobernador de Salta y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, fue entrevistado por ElTribuno en dónde se refirió a los comicios del 26 de octubre.

Al ser consultado sobre las razones detrás de su regreso a la política, sostuvo que "el desastre que está haciendo Milei en la Argentina me generó la obligación moral de meterme. Hay una mirada de país muy diferente a la que, durante toda mi vida, yo he defendido. Ver la situación de desamparo de sectores vulnerables, y hasta qué punto este es un gobierno que va con una lógica cultural que no tiene nada que ver con lo que queremos los argentinos, me generó la obligación moral de involucrarme de nuevo".

"Lo que hicimos desde Fuerza Patria, desde La Quiaca hasta Ushuaia, fue trabajar en la unidad del peronismo como primer paso para construir un gran frente social dentro de dos años que pueda enfrentar y ganarle a Milei las presidenciales. Eso requiere unidad. El camino de la unidad", continuó explicando en otro momento de la entrevista.

En las próximas elecciones de octubre, "lo que se discute es si los argentinos estamos dispuestos a apoyar las políticas que impulsa el gobierno de Milei o queremos frenar esas políticas y proponer un camino diferente. Esa mirada que planteamos desde el peronismo y, particularmente en Salta, parecía que con mi candidatura iba a tener más potencia. Por eso lo hicimos".

Consultado sobre sus propuestas para el Congreso, el ex gobernador respondió: "Lo primero es entender que esto no se resuelve modificando tal artículo o inciso de una ley. Hay que cambiar el modelo económico. Es mucho más profundo. Hasta 2023, desde el 83, discutimos cómo se hacían las cosas. Con Milei se plantea un modelo de sociedad distinto, y él lo dice abiertamente. Quiere dar una batalla cultural: cree que la justicia social y la construcción colectiva retrasan a la Argentina. Yo pienso lo contrario".

En la misma línea continuó: "¿Qué hay que hacer? Plantear una agenda federal. Primero, sancionar la ley de presupuesto: no puede ser que no haya presupuesto. Segundo, discutir la coparticipación federal de impuestos. Tercero, hacer una reforma tributaria profunda. Necesitamos corregir la enorme inequidad estructural que vive la Argentina. La educación también es central. Mi experiencia de gobierno me permite saber que las herramientas para eso son nacionales, no provinciales".

Al momento de ser consultado sobre su foto con Cristina Kirchner, y la aparente reconciliación luego de haber sido crítico con la ex presidenta, comentó: "Pero también, cuando salió la condena, fui uno de los primeros en plantear la injusticia de esa sentencia. No había campaña, no había nada. Que tengas diferencias políticas no significa que todo lo otro esté bien o mal. El problema en la Argentina es que seguimos anclados en nuestras peleas y acuerdos del pasado. Lo que hay que discutir es cómo construimos un futuro entre todos los actores de la vida política".

Las encuestas son un eje de las campañas, y para Juan Manuel Urtubey estas muestran "una gran caída del gobierno nacional y que muchos miran a Fuerza Patria como alternativa. Somos optimistas: queremos ganar la elección" y una buena elección sería, "ganar, salir primeros".

"La gente en Salta, como en toda la Argentina, tiene una opción clara: o votás a los candidatos de Milei o votás a Fuerza Patria, la única fuerza con potencia real de Ushuaia a La Quiaca para frenar esas políticas. Todo lo demás es testimonial".

Por último, le dedicó unas palabras a los salteños: "Nos conocemos hace muchos años, con aciertos y errores. Solo quiero ayudar y ser la voz de los salteños para frenar esta sinrazón, esta violencia y este enorme castigo que vivimos como provincia y como salteños".