Bomba deportiva: Mauro Zarate podría jugar en un club de Salta

El ex Boca y Velez, tras su paso por Europa y su retiro del fútbol en enero de este año se encuentra negociando su llegada a un club de Salta. "Estamos muy ilusionados, faltan detalles económicos, pero la disposición de Mauro es sumarse al proyecto", sostuvo un dirigente del club.

Se trata de Sportivos Pocitos de Salvador Mazza, conjunto que milita en el Torneo Regional y busca un ascenso al Federal A. La información fue confirmada por el presidente Gabriel Jaramillo al periodista Juan Espinoza.

Sportivo Pocitos, que viene buscando el ascenso al Federal A desde hace varios años, se quedó cerca de conseguirlo la temporada pasada y reforzó su plantilla con jugadores de renombre como Pablo Mouche, La Perla Reyes y el colombiano Jhon Jailer Palacios, actualmente en Juventud Antoniana.

Se espera que en los próximos días se concrete la operación que sumaría un jugador de jerarquía internacional.